Флагманы Samsung стали плохо звучать

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Владельцы премиальных устройств Samsung сообщают о проблемах со звуком

Ряд пользователей смартфонов Galaxy жалуются на проблемы со звуком. Проявилась она после установки One UI 4.0. Дефект со звуком проявляется на Samsung Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3. Помимо флагманов, проблема затронула и Galaxy A52 5G.

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Пользователи отмечают, что звук звучит плоско и не может похвастаться хорошим качеством особенно во время игр или при редактировании видео (с помощью встроенного видеоредактора). Проблема больше всего затрагивает низкие и средние звуковые частоты, и наиболее заметна она на телефонах с высококачественными динамиками. Дефект не проявляется при использовании проводных или беспроводных наушников. Сброс до заводских настроек не приводит к устранению проблемы.

Один из способов решить проблему — активировать запись с экрана. Но это не лучшее решение, ведь оно приводит к отключению 120 Гц режима в играх и требует немало свободного места. Несмотря на существующие жалобы, Samsung не признала проблему и нет уверенности, что работает над ее исправлением.

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Источник: sammobile