Samsung Galaxy Tab A8 (2021): характеристики, цена и время выхода

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Доступный планшет для широких масс

Samsung одна из тех компаний, кто настойчиво развивает свой сегмент планшетов. Помимо премиальных и дорогих она выпускает и бюджетные. Вот такой массовой моделью должен стать Galaxy Tab A8 (2021), анонс которого стоит ждать в начале следующего года.

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По данным сетевых источников, Galaxy Tab A8 (2021) удостоится LCD‑дисплея диагональю 10,6 дюйма с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920х1200 точек. На передней панели предложат селфи-камеру на 5-мегапикселей, а на тыльной стороне предложат одиночную основную камеру на 8-мегапикселей.

Построен планшет будет на 12-нанометровом чипе UNISOC T618, обладающий восемью процессорными ядрами, два из которых Cortex-A75, работающие на частоте 2,0 ГГц. Планшет Galaxy Tab A8 (2021) предложит 3 Гб оперативной памяти и 32/64/128 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 7040 мАч и четыре динамика.

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Работать планшет будет под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой One UI 3.0. Ожидаемо, что планшет будет доступен в версиях с поддержкой LTE и без таковой. Ценник на гаджет должен стартовать с отметки 240 евро.

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Источник: winfuture