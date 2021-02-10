У мобильного подразделения Samsung новое имя

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Компания объединила мобильный бизнес и бизнес по производству электроники

На этой неделе Samsung объявила, что намерена объединить подразделение по производству бытовой электроники с мобильным подразделением. У руля вновь созданного объединения станет гендиректор Хан Чен Хи. И вот теперь компания еще объявила и о том, новое подразделение будет именоваться Samsung MX (Mobile Experience).

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Новый нейминг введен в действие с 10 декабря, и он будет использоваться во всех официальных документах компании. В пресс-релизе сообщается, что переименование в Samsung MX было необходимо, чтобы подчеркнуть новое направление, которому компания будет следовать в своем мобильном бизнесе, а именно большее внимание к пользовательскому опыту, сервисам и построению здоровой экосистемы, выходящей за рамки принятого понятия хорошее «железо» для смартфона.

«Мы рады объявить о переименовании нашего бизнеса после десятилетий инноваций и лидерства в мобильной индустрии. Мы считаем, что это изменение названия поможет нам вступить в новую эру мобильных инноваций, когда мы сможем создать еще более захватывающие возможности для пользователей Galaxy», — заявил глава подразделения MX.

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Среди прочего Samsung сообщила, что примет участие в выставке CES 2022 и ее презентация пройдет 4 января. Ожидается, что в Лас-Вегас компания привезет Galaxy S21 FE, который выходит с большим опозданием.

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Источник: gizmochina