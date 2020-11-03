«Живые» фото Huawei Nova 8 SE: китайцы позаимствовали фишку у iPhone 12

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Huawei Nova 8 SE получит квадратную квадрокамеру и плоские грани

В США сегодня проходят выборы Президента и, возможно, если действующий президент Дональд Трамп проиграет выборы, то в отношениях с Китаем и Huawei наступит оттепель. А пока компания продолжает создавать смартфоны и на очереди выход семейства Huawei Nova 8. Если о базовой модели серии и Pro-версии нет почти никаких сведений, то о Huawei Nova 8 SE рассказывают охотно, и компания даже опубликовала тизер, раскрывающий дизайн новинки, а инсайдер отметился сливом «живых» снимков.

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Из интересного в дизайне отметим квадратный блок основной камеры, а также плоские грани на манер iPhone 12. Интересно, что такое решение с торцами спорное. Многие считают, что оно ухудшило эргономику iPhone 12, а некоторые даже жалуются на дискомфорт работы со смартфоном, где грани плоские.

Официальный промо-плакат компании подтвердил, что Huawei Nova 8 SE предложит OLED‑дисплей диагональю 6,53 дюйма, быструю зарядку мощностью 66 Вт и в качестве главного в основной камере будет выступать сенсор на 64-мегапикселя. Слухи говорят в пользу того, что в ансамбль датчиков на тыльной стороне также войдут модули на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Обещают аккумулятор на 3800 мАч, восьмиядерный чипсет Dimensity 720 и селфи-камеру на 16-мегапикселей.

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Источники: twitter, gizmochina