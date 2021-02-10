Фонаты Samsung радуйтесь! Internet Browser ждет обновления, которое принесет нам новые интересные функции

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Удобство в простоте

Кто бы как ни относился к Samsung Internet Browser, он является частью смартфонов компании и не только, ведь доступен для загрузки на любом устройстве. Лично для меня это самый удобный браузер из-за своей простоты и удобства расположения инструментов, хотя Samsung не спешит внедрять "революционные" технологии в это приложение, но все же положительные сдвиги есть.

Samsung продолжает совершенствовать свое приложение "Интернет", добавляя новые функции. После тщательного тестирования в бета-версии приложения, Samsung выпустил некоторые из этих функций в стабильную версию.

Это означает, что если вы обновите до последней версии Samsung Internet Browser, независимо от того, являетесь ли вы участником бета-программы или нет, вы получите доступ к дополнительной функциональности.

Как отмечает SamMobile, среди важнейших новых функций, включенных в последнее обновление, поддержка автозаполнения URL-адресов в адресной строке, что сэкономит вам много времени, когда вы захотите ввести адрес для посещения определенного веб-сайта.

Кроме того, новая версия Samsung Internet Browser также получила новую поддержку синхронизации групп вкладок, что подтверждается официальным журналом изменений. Наконец, в приложении увеличено количество дней сохранения истории, так что вы сможете проверить, какие сайты вы посещали за последние 90 дней.

Если вы хотите обновиться до версии Samsung Internet Browser v23.0.0.47, пока единственным вариантом является магазин Galaxy Store. Однако, если вы не хотите обновиться через магазин Galaxy Store, последнее обновление должно скоро появиться и в магазине Google Play, в случае, если вы не хотите обновляться через него.

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Источник: sammobile