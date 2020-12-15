Fortnite добавит специальный режим, благодаря которому игру можно будет запустить даже на слабом ПК

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Одна из самых популярных онлайн-игр, Fortnite, станет щадящей к старым устройствам.

Fortnite получит новый режим производительности, предназначенный для более плавной работы на старых компьютерах и ноутбуках. Обновление снижает качество графики для повышения производительности и позволит игрокам уменьшить размер файла игры.

Данный режим станет доступен в альфа-режиме с 15 декабря. Новая опция снижает нагрузку на процессор и видеокарту, обменивая высокое разрешение на более стабильный геймплей. Разработчик игры, Epic Games, заявляет, что обновление заставит игру работать лучше, чем в настоящее время при низких настройках.

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Разработчик поделился парой примеров того, как новый режим сравнивается с режимом низких настроек, и по примерам заметно, что частота кадров действительно увеличилась. В рассмотренных сценариях игра перешла с 24 до 61 кадра в секунду.

Игра без включенных текстур





Игроки найдут эту опцию в меню Дополнительных настроек графики при запуске игры. Опцию можно включить или отключить вручную в любое время. Игрокам, использующим слабые ПК, Fortnite сам предложит перейти в режим производительности.

Параллельно с данным обновлением Epic Games добавят опцию, позволяющую пользователям полностью отказаться от текстур высокого разрешения. Когда пользователи заходят в меню установки, у них появляется возможность отменить установку тяжелых текстур, что освободит 14,48 ГБ места на жестком диске.

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Обновление должно помочь сохранить стабильность игры на старом оборудовании, хотя Epic все же рекомендует запускать игру с SSD или установить 6 ГБ оперативной памяти или выше.

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Источник: The Verge



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