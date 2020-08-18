Как пытаются нажиться на фанатах игры Fortnite

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Fortnite из App Store удалили, но можно купить iPhone с ней «всего» за $10 000

Одной из центральных тем прошлой недели стал демарш Epic Games против Apple и Google. Разработчик игр решил обойти написанные компаниями правила для контента в App Store и Google Play. Результатом противостояния стало удаление игры Fortnite из магазинов приложений и инициирование судебных разбирательств, построенных на обвинении Apple и Google в порочной бизнес-практики в части правил взимания комиссионных с транзакций внутри приложений.

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Воспользоваться ситуацией решили предприимчивые торговцы, готовые заработать на фанатах-геймерах. На торговой площадке eBay появились в продаже iPhone и iPad с предустановленной игрой Fortnite. Все бы ничего если бы не те цены, которые ломят за такие аппараты перекупы. Так, за iPhone XS Max в версии с 64 Гб памяти и Fortnite просят $4 100. За iPhone X предлагают заплатить от $5 500 до $10 000, а iPhone 11 Pro Max готовы отдать за умопомрачительные $14 157.

На данный момент нет информации нашелся ли хотя бы один безрассудный геймер, готовый выложить огромную суму средств, только бы иметь возможность пропадать часами за игрой Fortnite, которую обычным способом установить из App Store сейчас уже не получится.

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Тем временем сегодня пришло сообщение, что изгнанием игры из магазина приложений Apple решила не ограничиваться. Концерн из Купертино намерен сделать студию Epic Games изгоем, удалив все ее учетные записи и отказавшись от ее услуг как разработчика контента.

Источник: phonearena