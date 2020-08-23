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Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем

23.08.2020 872 0

Asus Zenfone позирует на «живых» снимках. Поворотная камера подтверждена

 

26 августа привилегированный класс флагманов пополнится очередными новинками — Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro. Но это не просто «очередные» топовые устройства. У них есть одна особенность, которая позволит им стоять особняком от прочих устройств на рынке: поворотная камера. К такому трюку компания прибегает второй год подряд.

 

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Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем – фото 1

 

Благодаря инсайдерам мы можем оценить дизайн Asus Zenfone 7. Выглядит новинка, как и предшественник, самобытно и задняя камера не имитирует наиболее популярные сейчас варианты обыгрывания основной камеры. В верхней части тыльной панели видна поворотная камера и теперь в этом модуле три датчика, есть двойная вспышка. Выше объективов нанесена надпись Flip Camera.

 

Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем – фото 2

 

На тыльной стороне теперь нет сканера отпечатков пальцев и, по всей видимости, это отправили на боковую грань. Естественно, при условии, что слухи о наличии LCD-матрицы с частотой обновления 60 Гц достоверны. Сама задняя панель изготовлена из стекла и обладает изогнутыми боковыми кромками.

 

Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем – фото 3

 

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Предполагается, что Zenfone 7 предложит быструю зарядку мощностью 30 Вт и основная камера помимо главного 64 Мп модуля обладает телеобъективом и широкоугольным датчиком. Работать новинка должна на базе Android 10 с фирменной оболочкой Zen UI. Фото розничной упаковки указывает на наличие 6,67-дюймового экрана разрешением FHD+, 8/128 Гб памяти, чипа Snapdragon 865 и тройной камеры 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп.﻿

 

Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем – фото 4

 

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Источник: SlashLeak

Asus Zenfone 7 Asus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.08.2020

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Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем