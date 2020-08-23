Фото Asus Zenfone 7 с камерой-перевертышем

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Asus Zenfone позирует на «живых» снимках. Поворотная камера подтверждена

26 августа привилегированный класс флагманов пополнится очередными новинками — Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro. Но это не просто «очередные» топовые устройства. У них есть одна особенность, которая позволит им стоять особняком от прочих устройств на рынке: поворотная камера. К такому трюку компания прибегает второй год подряд.

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Благодаря инсайдерам мы можем оценить дизайн Asus Zenfone 7. Выглядит новинка, как и предшественник, самобытно и задняя камера не имитирует наиболее популярные сейчас варианты обыгрывания основной камеры. В верхней части тыльной панели видна поворотная камера и теперь в этом модуле три датчика, есть двойная вспышка. Выше объективов нанесена надпись Flip Camera.

На тыльной стороне теперь нет сканера отпечатков пальцев и, по всей видимости, это отправили на боковую грань. Естественно, при условии, что слухи о наличии LCD-матрицы с частотой обновления 60 Гц достоверны. Сама задняя панель изготовлена из стекла и обладает изогнутыми боковыми кромками.

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Предполагается, что Zenfone 7 предложит быструю зарядку мощностью 30 Вт и основная камера помимо главного 64 Мп модуля обладает телеобъективом и широкоугольным датчиком. Работать новинка должна на базе Android 10 с фирменной оболочкой Zen UI. Фото розничной упаковки указывает на наличие 6,67-дюймового экрана разрешением FHD+, 8/128 Гб памяти, чипа Snapdragon 865 и тройной камеры 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп.﻿

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Источник: SlashLeak