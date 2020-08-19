Утечка характеристик Asus Zenfone 7: дьявол кроется в деталях

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Стало понятно на чем экономили в Asus Zenfone 7

С недавних пор (впрочем, уже можно говорить давних) Asus отказалась от практики выпуска целой линейки устройств Zenfone. Компания сделала ставку на создание монструозного игрового смартфона, а также выпускает один или парочку «стандартных» устройств. Очередной ROG Phone уже был представлен, а на следующей неделе компания покажет титульный Zenfone 7.

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Ждать каких-то революций от новинки совершенно не стоит. Сделать его вожделенным устройством может, пожалуй, разве что ценник. И вчера авторитетный информатор Роланд Квандт дал понять, что стоимость Zenfone 7 будет весьма привлекательной и компания нашла возможным сохранить ценник на уровне того, что просили за Zenfone 6.

На чем решено экономить, чтобы избежать удорожания? И сегодня стали понятны статьи экономии. Прежде всего, это дисплей. По данным инсайдера @yabhishekhd новинка получит ЖК-экран от BOE диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ (2340х1080 точек) и частотой обновления 60 Гц. Никаких OLED и увеличенной частоты. Выбор матрицы продиктован и необходимостью предложить классический сканер отпечатков пальцев. Он будет на боковой грани или на задней панели.

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Построен Zenfone 7 будет на базе Snapdragon 865 и получит откидную тройную камеру: 64 Мп (Sony IMX686) + 12 Мп (широкоугольная, Sony IMX363) + ToF. Возможно, в случае с Zenfone 7 Pro компания пойдет по пути установки четырех датчиков изображения и экрана с повышенной частотой обновления. Все о новинках мы будем знать 26 августа, когда и состоится их релиз.

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Источник: twitter