Asus Zenfone 7 может стать одним из самых дешевых флагманов

860

С ценой на Asus Zenfone 7 компания рвет шаблоны, что флагманы должны стоить дорого

Asus подтвердила, что 26 августа она готова представить серию Zenfone 7. Тизер дает понимание, что компания также пошла по пути встраивания множества камер и отказалась от культа рационального минимализма. Датчиков будет четыре и, похоже, что один из них перископический для создания снимков с приближением.

Читать также: Анонс Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro уже скоро

Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro должны позаимствовать главный атрибут прошлогодней модели — поворотную камеру. В прошлом году ценник на смартфон с «чудо-камерой» и 6/64 Гб памяти стартовал с 499 евро или $557. А насколько подорожает преемник с учетом установки флагманской платформы Snapdragon 865+ и большего количества камер? Ответ на этот вопрос есть, и он поступил от авторитетного инсайдера Роланда Квандта.

По данным информатора, Zenfone 7 будет доступен с аккумулятором емкостью 5000 мАч и в двух модификациях, где базовая получит 6/128 Гб памяти и ценник 499 евро. Компания нашла возможным не повышать ценник и при этом удвоить объем постоянной памяти, предложить актуальный флагманский чип и «перелопатить» систему камер. Будет также версия с 8/256 Гб памяти и запросить за нее должны 549 евро.

Читать также: Анонс Asus ROG Phone 3: геймерский смартфон в лучших своих традициях

По слухам, Zenfone 7 должен получить OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма, наэкранный сканер отпечатков пальцев и быструю зарядку.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: twitter