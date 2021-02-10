Фото и видео: задняя панель Xiaomi Mi 11 Pro

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В сеть слили изображения, на которых запечатлена предполагаемая тыльная крышка Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 стал первым флагманом 2021 года, который компания поспешила выпустить под занавес прошлого года. Торопиться с выпуском новинки компанию заставило острое желание обойти конкурентов и первой представить модель с аппаратной платформой Snapdragon 888, тем самым получив преимущество над конкурентами.

А вот трехкамерный модуль основной камеры не впечатлил и четко прослеживается желание предложить все самое вкусное в старших братьях Pro и Ultra. Если Xiaomi Mi 11 лишили натурального оптического зума, то в случае с Xiaomi Mi 11 Pro он будет. В пользу установки зум-камеры говорят фотографии и видео задней панели «прошки». Визуально блок основной камеры повторит тот, что предлагает базовая версия серии, но нижний модуль тут перископический. А надпись 50 Мп не оставляет сомнений, датчик с каким разрешением здесь будет главным.

Предполагается, что в качестве ведущего в Xiaomi Mi 11 Pro может выступать сенсор ISOCELL GN2, который был представлен Samsung на этой неделе. Этот же датчик сватают и Xiaomi Mi 11 Ultra, но не исключено, что топовая модель флагманского семейства получит Sony IMX800 на 50 Мп. Напомним, что ранее изображения Ultra-версии слили в сеть, позволившие узнать о том, что на тыльной стороне установят массивный блок основной камеры, который получит поддержку 120 кратного зума и миниатюрный дополнительный экран.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra удостоятся AMOLED‑дисплея разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипа Snapdragon 888 и быстрой зарядки мощностью 55-120 Вт.

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Источник: sparrowsnews