Фото LG V70 и LG Rollable. Помянем смартфоны?

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В сеть выложили снимки LG V70 и LG Rollable

Вчера LG официально объявила о прекращении производства смартфонов. Объективно, решение было достаточно предсказуемым и логичным в нынешней ситуации. На многих рынках марка основательно подзабылась и мобильное подразделение несло большие убытки. Но компания «истекала кровью» несколько лет прежде чем было решено его «убить».

Финальная точка в трагедии крупнейшего некогда производителя смартфонов была поставлена 5 апреля, LG уходит с рынка смартфонов. Мобильных устройств под этой маркой не стоит ждать, по крайней мере, в ближайшее время. Все проекты остановлены и процедуру по закрытию мобильного бизнеса намерены завершить до 31 июля.

Тем не менее в сети появляется информация, что своего последнего слова на рынке смартфонов LG еще не сказала и финальным аккордом станет выход LG V70, а анонс смартфона состоится в мае-июне. Тем не менее, в такое развитие событий верится слабо. С другой стороны, компания не делала никаких заявлений о судьбе того же LG Rollable. А работы над этой моделью действительно велись. В пользу этого говорит фото смартфона.

И взято оно с сайта регулятора SafetyKorea, смартфон успел пройти процедуру одобрения всего за пару недель до принятия решения о закрытии мобильного бизнеса. LG Rollable должен был получить чипсет Snapdragon 888 и диагональ дисплея можно было растянуть до 7,4 дюймов против 6,8 в сложенном состоянии. Также в сети появилось фото не представленного LG V70, который своим исполнением напоминает LG Velvet.

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Источник: gizmochina