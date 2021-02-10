Фотопост: концепт OnePlus 9T Pro

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Показали OnePlus 9T Pro, и он не прикольный

OnePlus взяла за правило анонсировать улучшенную версию флагмана во второй половине года. Не должна она отойти от этого графика премьер и в этом году. Возможно, помимо OnePlus 9T она представит и архифлагман — OnePlus 9T Pro. Хотя в это верится слабо, да и целый ряд источников ранее подтвердили, что усовершенствованный вариант OnePlus 9 Pro компания выпускать в этом году не будет.

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Но это не мешает энтузиастам представлять, как мог бы выглядеть OnePlus 9T Pro. В сети появился концепт смартфона и нет сомнений, что в качестве источника для вдохновения выступил Xiaomi Mi 11 Ultra. А все дело в дополнительном экране, который установили на тыльной стороне в одном блоке с основной камерой.

Сама площадка тыльной камеры выполнена в стиле OnePlus 9 Pro, и она вмещает четыре датчика изображения различных размеров. Светодиодную вспышку и логотип Hasselblad вынесли за пределы блока, а высвободившееся место занял небольшой экранчик. К лицевой панели с маленькой фронталкой по центру экрана и изогнутыми кромками по бокам вопросов нет — все как принято в наши дни.

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OnePlus 9T Pro приписывают чип Snapdragon 888+, оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Все эти характеристики можно смело называть и в числе возможных параметров OnePlus 9T.

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Источник: mydrivers