Foxconn планирует массово производить электромобили. Уход от Apple ради амбициозных целей?
Большие изменения в компании Foxconn
Каждой компании, будь то большая или малая, жизненно необходимое развитие. Учитывая последние события и снижение спроса на смартфоны Apple в Китае, да и в целом в мире (по данным Counterpoint Research), компания Foxconn целится на достаточно перспективный рынок электромобилей.
Стоит сказать, что сфера электромобилей не менее популярна сейчас, чем сфера ИИ, ведь такие автомобили часто не облагаются странами, а потому пользуются большим спросом, особенно в северных регионах Европы, США и Китае. По данным исследовательского цента Rho Motion, спрос на гибридные автомобили и электромобили в мире за 2023 год вырос на 30%. Мы все видели успех Tesla. Кроме того, компания Xiaomi недавно представила свой первый электромобиль Xiaomi SUV 7, что свидетельствует о том, что компании, для которых основная сфера – производство смартфонов, тоже стремятся укусить лакомый кусочек.
В январе компания Foxconn основала новую фирму Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan) Co, специализирующуюся на электромобилях. Эта инициатива направлена не только на диверсификацию их портфолио, но и на захват части рынка электромобилей.
Предприятие планирует разрабатывать и производить компоненты, разрабатывать двигатели и заняться продажей таких автомобилей, что является достаточно амбициозной целью. Компания уже представила электрический грузовой фургон и планирует создать компактный внедорожник, сигнализируя о своих серьезных намерениях в сфере электромобилей.
Этот шаг важен для Foxconn, традиционно известного своей ролью в производстве электроники. Доходы тайваньского гиганта в 2023 году снизились по сравнению с предыдущим годом, что побудило к повороту в сторону автомобильного сектора, поэтому скоро мы можем более массово увидеть нового автомобильного игрока в этой гонке, учитывая возможности компании.
Источник: gizmochina