Foxconn планирует массово производить электромобили. Уход от Apple ради амбициозных целей?

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Большие изменения в компании Foxconn ﻿

Каждой компании, будь то большая или малая, жизненно необходимое развитие. Учитывая последние события и снижение спроса на смартфоны Apple в Китае, да и в целом в мире (по данным Counterpoint Research﻿), компания Foxconn целится на достаточно перспективный рынок электромобилей.

Стоит сказать, что сфера электромобилей не менее популярна сейчас, чем сфера ИИ, ведь такие автомобили часто не облагаются странами, а потому пользуются большим спросом, особенно в северных регионах Европы, США и Китае. По данным исследовательского цента Rho Motion, спрос на гибридные автомобили и электромобили в мире за 2023 год вырос на 30%. Мы все видели успех Tesla. Кроме того, компания Xiaomi недавно представила свой первый электромобиль Xiaomi SUV 7, что свидетельствует о том, что компании, для которых основная сфера – производство смартфонов, тоже стремятся укусить лакомый кусочек.

В январе компания Foxconn основала новую фирму Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan) Co, специализирующуюся на электромобилях. Эта инициатива направлена не только на диверсификацию их портфолио, но и на захват части рынка электромобилей.

Предприятие планирует разрабатывать и производить компоненты, разрабатывать двигатели и заняться продажей таких автомобилей, что является достаточно амбициозной целью. Компания уже представила электрический грузовой фургон и планирует создать компактный внедорожник, сигнализируя о своих серьезных намерениях в сфере электромобилей.

Этот шаг важен для Foxconn, традиционно известного своей ролью в производстве электроники. Доходы тайваньского гиганта в 2023 году снизились по сравнению с предыдущим годом, что побудило к повороту в сторону автомобильного сектора, поэтому скоро мы можем более массово увидеть нового автомобильного игрока в этой гонке, учитывая возможности компании.

Источник: gizmochina