Galaxy Note не зря похоронили: статистика продаж Samsung Galaxy S22 Ultra

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Galaxy S22 Ultra продается лучше последних четырех поколений Galaxy Note

Galaxy Note — это традиция, без которой Samsung еще недавно нельзя было представить. Эта линейка просуществовала на рынке почти 10 лет, и неожиданно для фанатов Samsung отправила эту линейку на покой. Тот объем технологий, который предназначался для Galaxy Note, компания взяла и перенесла в Galaxy S Ultra.

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Изначально многие восприняли Galaxy S Ultra как эксперимент, попытку отойти от привычных идеалов. Но время показало, что компания не ошиблась в том, что наделила Galaxy S22 Ultra фирменными чертами Note. Статистика продаж этой модели может указывать на то, что у Galaxy Note нет шансов на возрождение. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Известный сетевой информатор Ice Universe заявил, что компании удалось реализовать 10,9 млн единиц Galaxy S22 Ultra. Это достойный показатель, и он выше продаж последних поколений Galaxy Note. Так, компании удалось реализовать 7,5 млн единиц Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 — 9,5 млн, Galaxy Note 9 — 9,6 млн единиц и Galaxy Note 8 — 10,3 млн.

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Продажи Galaxy S22 Ultra показали, что логика отказа Samsung от Galaxy Note, оправдана и понятна. Компания «закопала» серию, популярность которой падала, предложив пользователям уникальный аппарат в рамках титульной флагманской серии Galaxy S, позаимствовав лучшие черты Note.

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Источник: twitter