От выпуска Samsung Galaxy S22 FE отказались

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У Samsung кризис с идеями?

Без преувеличения Samsung Galaxy S20 Fan Edition стал событием на рынке и одним из интересных устройств 2020 года. Компания пообещала, что выпуск флагмана «по заявкам фанатов» станет нормой и она намерена ввести практику ежегодного обновления.

Но уже на этапе выпуска второго фанатского смартфона что-то не задалось. Samsung Galaxy S21 FE изначально планировали представить в августе, но затем появились слухи, что новинка не выйдет. Позже ее выход все же предрекли и сроки ее появления передвинули на октябрь.

В итоге Samsung Galaxy S21 FE стал одним из долгостроев компании и его представили только в январе 2022 года. И есть основания говорить о том, что эта модель нескоро получит преемника. Если получит вообще. Издание Sammobile на правах эксклюзивности сообщило, что по истечении двух лет выпуска фанатских флагманов компания могла принять решение закрыть проект.

Источник сообщает, что Samsung не собирается выпускать Galaxy S22 FE. Причина — отсутствие четкого позиционирования и слабые продажи Galaxy S21 FE, который может вскоре получить упрощенную версию с Snapdragon 720. Есть сложности и с теми преимуществами, которые может предложить версия FE. Именно поэтому Samsung могла отказаться от выхода Galaxy S22 FE и до сегодняшнего дня не было найдено каких-либо сведений, что смартфон выйдет.

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Источник: sammobile