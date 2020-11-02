Где есть скидки на Samsung Galaxy S20 FE, карту памяти Samsung и Power Bank от ASOMETECH
Купить Samsung Galaxy S20 FE, карту памяти и Power Bank от ASOMETECH по сниженной цене
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Портативный аккумулятор ASOMETECH
Характеристики: 20000 mAh, 2*USB
Цена: RU $10,70/UA $11.12 - https://lite.bz/g3gn9
Купон магазина $3.00
Samsung - карта памяти + переходник SD
Характеристики: EVO Plus, UHS-3 Class10, скорость чтения: до 100 Mb/s, 64 Гб
Предложение для РФ
Цена: 552 руб - https://lite.bz/_vV40P
Промокод "BIGSALE"
Samsung Galaxy S20 FE
Характеристики: Exynos 990, 6.5" Super AMOLED, 4500 мАч, NFC, IP68, 6/128 Гб
Предложение для Украины
Цена: 17 450 грн - https://lite.bz/zSs_S
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