Где есть скидки на Samsung Galaxy S20 FE, карту памяти Samsung и Power Bank от ASOMETECH

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Купить Samsung Galaxy S20 FE, карту памяти и Power Bank от ASOMETECH по сниженной цене

На горизонте маячит распродажа 11.11 Алиэкспресс и все магазины одной из крупнейших торговых площадок примут участие в ней. А поскольку целый ряд продавцов в альтруизме не замечены, мы постараемся находить среди вороха заманчивых предложений со словом «скидка» те, которые действительно позволят немного сэкономить и выгодно поживиться на распродаже 11.11 на AliExpress.

Но это вовсе не означает, что до 11 ноября не будет интересных предложений приобрести какой-то товар со скидкой. Поэтому на всякий случай все же заглядывайте на просторы Telegram-канала Andro price, где всегда можно найти актуальные акции и скидки. Предлагаем посмотреть на топ-3 товаров по сниженным ценам, которые сегодня предлагают различные интернет-магазины.

Портативный аккумулятор ASOMETECH

Характеристики: 20000 mAh, 2*USB

Цена: RU $10,70/UA $11.12 - https://lite.bz/g3gn9

Купон магазина $3.00

Samsung - карта памяти + переходник SD

Характеристики: EVO Plus, UHS-3 Class10, скорость чтения: до 100 Mb/s, 64 Гб

Предложение для РФ

Цена: 552 руб - https://lite.bz/_vV40P

Промокод "BIGSALE"

Samsung Galaxy S20 FE

Характеристики: Exynos 990, 6.5" Super AMOLED, 4500 мАч, NFC, IP68, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 17 450 грн - https://lite.bz/zSs_S