Где скачать обои MIUI 13 и Xiaomi 12? Бета-версию MIUI 13 показали на видео

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Сегодня было представлено семейство флагманов Xiaomi 12 и фирменная оболочка MIUI 13. Почти сразу после презентации в сеть слили обои из новой версии интерфейса. Всего оболочка включает около сорока обоев с высоким разрешением.









Все они разделены на пять категорий: концерт, кристаллизация, цветная глазурь, натуральная текстура и черное гоби. Кристаллизационные обои созданы в сотрудничестве с Beauty of Science. Если есть желание уже сейчас получить частичку MIUI 13 на свой смартфон, то вы можете их скачать, перейдя по ссылке ниже.





Скачать обои MIUI 13





Во время анонса MIUI 13 компания не стала озвучивать список всех моделей, которые смогут претендовать на получение новой версии прошивке. Зато на своем официальном форуме компания опубликовала примерный график обновления.





Компания акцентировала внимание, что изначально пройдет этап тестирования и только по его завершении компания выкатит стабильную сборку MIUI 13. С 29 декабря закрытое бета-тестирование стартует на:





Во вторую партию (дата начала тестирования не названа) войдут Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+.

В середине января выйдет публичная версия MIUI 13 для Xiaomi Civi, Redmi K40 Gaming Edition, Redmi Note 10/Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11/Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra/Mi 11 Lite, Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Mi 10/Mi 10S/Mi 10 Pro, Redmi K40/K40 Pro, Redmi K30S Extreme Edition, Redmi K30 Extreme Edition; Redmi K30 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 9, Redmi 10X/Redmi 10X Pro, Xiaomi CC9 Pro.

Во вторую волну войдут Redmi Note 11 Pro/Note 11 Pro+, Redmi K30/K30 5G, Redmi K30i 5G, Xiaomi Mi 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10.

Как выглядит MIUI 13 можно увидеть на видео, выложенном ниже.



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Источники: xda developers, xiaomiui