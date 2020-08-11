Генеральный директор Apple, Тим Кук, стал миллиардером

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Удивительно, но гендиректор одной из самых богатых компаний в мире только сейчас стал долларовым миллардером. Об этом заявило издание Bloomberg, подсчитав все суммы в документах, подаваемых Куком и Apple. Собственный «кошелек» Кука вмещает кубышку на сумму свыше 1 миллиарда долларов.





Компания Apple увеличила свои доходы и прибыль более чем в два раза с тех пор, как в 2011 году Кук принял на себя обязанности Стива Джобса. Цена акций Apple также выросла почти на 5% с начала августа этого года, а компания находится на грани рыночной оценки в $2 триллиона.

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Сумма дохода Кука основана на анализе поданных документов и применении рыночных показателей инвестора к его доходам от продажи акций. Большая часть чистого капитала Кука рассчитывается в виде акций, которые он начал скупать с момента прихода в Apple в 1998 году.





В настоящее время Кук владеет 847 969 акциями Apple стоимостью около $375 млн. исходя из цены на акции в понедельник. К другим источникам дохода относятся выручка от прошлых продаж акций и дивиденды – они принесли еще $650 миллионов. Также добавляем недавнюю премиальную выплату в $100 миллионов за успешный сезон.

Ситуация с капиталом Кука также интересна из-за того, что, в отличие от других миллиардеров, компания сама наняла его как гендиректора. В 2019 году Кук занял второе место в списке самых высокооплачиваемых руководителей США, уступив лишь Илону Маску. Bloomberg уточнили, что чистый капитал Кука может быть меньше, если он отправил непубличные благотворительные пожертвования.

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Руководитель Apple известен своей любовью к благотворительности. В 2015 году он пообещал отдать большую часть своих заработанных средств на благотворительные цели. В 2019 году Кук пожертвовал около 5 миллионов долларов в пользу неназванной благотворительной организации.





Источник: Bloomberg