Гениально или маркетинговый просчет? Оцените рекламу одной из фишек Google Pixel 5a

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Король сюжета — 3,55 м разъем для наушников

Компания Google, которая пытается убедить пользователей купить ее новый Pixel 5a, выпустила рекламный ролик, обыграв сюжет так, чтобы вновь «пройтись» по компании Apple. Но ролик и сама задумка у нее, прямо скажем, так себе получились.

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А все потому, что повод для гордости и маркетингового преимущества выбран странный. Если вы подумали, что маркетологи попытались в выгодном свете показать камеру Google Pixel 5a, емкую батарейку или ту же защиту от влаги по классу IP67, то вы ошибаетесь. Ребята из Google решили, что 3,5 мм разъем для наушников в наши дни та сама фишка, которую стоит продвигать и убеждать пользователей как это круто.

Создатели рекламы даже вставили кадры стыковки космической станции, чтобы подчеркнуть «приятные ощущения», которые получит пользователь от процесса подключения наушников к смартфону. Двухминутный ролик посвящен тому, что описывает, насколько восхитительное, инновационное, продуманное и великолепное во всех отношениях решение с 3,5 мм разъемом для наушников в Google Pixel 5a.

Интересно, что по версии ряда профильных изданий, голос за кадром, который бьет все эти дифирамбы в адрес аудиоджека, подозрительно похож на тембр голоса Джони Айва. По мнению их, сделано это намеренно и вот так тонко Google пытается троллить Apple.

А, чтобы передать дух ролика и весь тот пафос, которым он пронизан, приводим описание ролика, созданный сотрудниками Google:

«Назвать это идеальное технологическое и симметричное чудо просто «разъемом для наушников может показаться преуменьшением…но технически это то, как он именуется, поэтому это достаточно справедливо. Вот! Разъем для наушников на Google Pixel 5a 5G».

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И это не первый раз, когда компания пытается пройтись по теме 3,5 мм разъема для наушников. Представляя в 2016 году первое поколение Pixel-фонов, Google не упустила возможности уколоть Apple за отказ от 3,5 мм разъема для наушников в iPhone. Но уже на следующий год сделала тоже самое и «ампутация» аналогового аудиоразъема в Pixel 2 ей тогда казалась шагом логичным и правильным.

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Источник: youtube