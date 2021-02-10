Сколько Google платит за поиск в браузере Safari

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Google все дороже обходится лояльность Apple

Владельцы iPhone, которые пользуются мобильным Safari, давно заметили, что изначально поиск осуществляется при помощи Google. Крупнейший в мире поисковик долгое время сохраняет позицию поисковой системы номер один в браузере Apple. Периодически в сети всплывает информация, сколько же такая привилегия обходится Google. Аналитик Bernstein Research Тони Сакконаги считает, что в этом году Apple получит от Google рекордную сумму за лояльность к ее поисковику.

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По мнению эксперта, речь идет о сумме в $15 млрд и это на 50% больше, чем годом ранее. И сумма отступных будет только расти, достигнув отметки в $18-20 млрд в следующем году. Свои выводы эксперт сделал на основании публичных документов Apple и отчете Google о затратах на привлечение трафика.

Идти на беспрецедентно высокие траты поискового гиганта толкает желание превзойти Microsoft в тендере. Google готова тратить огромные суммы средств только бы не пустить главного конкурента в «святая святых». Ей важно, чтобы ее поисковик был номером один в Safari на «яблочных» устройствах. Подобный приоритет приносит Google неплохие доходы, и она не хочет терять столь ценный источник информации (поисковые запросы) и доходов.

Apple в свою очередь несколько раз предпринимала попытку избавиться от поисковика Google «по умолчанию» и оставить его лишь в качестве одной из альтернатив. Но, похоже, что все эти попытки были лишь показными, чтобы взвинтить стоимость привилегии быть поисковой системой номер один на устройствах Apple.

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Источник: mydrivers