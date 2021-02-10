Google отказалась от услуг Qualcomm в части еще одного компонента для Pixel 6 и Pixel 6 Pro

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Samsung будет поставлять Google модемы с поддержкой 5G

Ни для кого не секрет, что Samsung — это одна из немногих компаний, которая создает и производит комплектующие для своих устройств. Что-то компания поставляет на сторону, а какие-то аппаратные решение приберегает для себя. В последнее время ситуация меняется и Samsung не прочь сотрудничать с прочими производителями в части поставок фирменных чипов. В случае с Google она и вовсе помогла в создании фирменного процессора, который ляжет в основу Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

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Оказалось, что только чипом партнерство двух компаний не ограничится. Samsung будет поставлять для Pixel 6 и Pixel 6 Pro модемы с поддержкой сетей пятого поколения. Решение вполне логичное и ожидаемое. Проще приобретать чип с уже встроенным модемом сотовой связи или даже отдельно, но от одного производителя, чем пытаться совместить и отладить работу комплектующих от разных поставщиков.

Но само по себе событие с переходом Pixel-фонов на использование Exynos-модема примечательно тем, что на рынке Qualcomm практически монополист и вот теперь Samsung смогла нанести ей первый ощутимый удар на рынке США.

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В последнее время позиции американского чипмейкера пошатнулись, и он начинает сдавать. Так, китайские компании стали все чаще и охотнее захаживают к MediaTek на предмет покупки ее чипов. Особенно хорошо продается линейка процессоров Dimensity и она помогла MediaTek отодвинуть Qualcomm на вторую строчку крупнейших чипмейкеров в мире. И это лидерство тайваньская компания удерживает вот уже несколько кварталов подряд.

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Источник: gsmarena