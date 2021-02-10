Геймерский смартфон от Samsung? Почему бы и нет

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Samsung может готовить к выходу смартфон геймерской направленности

Несмотря на то, что у Samsung есть мощные флагманы, сказать о том, что компания закрепилась на игровом рынке, в нынешних реалиях нельзя. Слишком уж усердно ряд производителей начали выстраивать сегмент смартфонов с ориентиром на геймеров. Судя по последней информации, компания сожалеет о том, что у нее нет «правильного» смартфона, который может в «настоящие» игры.

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По данным издания LetsGoDigital, южнокорейский гигант подал в Управление Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию фраз Activate Fan Mode (активировать режим вентилятора) и Unleash Your Fan Power (раскрой мощь своего вентилятора). В первом случае, по всей видимости, идет речь о том, что пользователь сможет включать и отключать кулер. В сопроводительных документах сказано, что эти фразы найдут свое применение при описании компонентов для планшетов и смартфонов.

На данный момент у Samsung нет смартфонов, чьи системы охлаждения включают в себя вентилятор. Этот факт стал причиной для построения предположения, что компания готовит устройство с ориентиром на поклонников мобильных игр.

Но это лишь предположение. Сама Samsung никак не комментирует эти догадки.

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Источник: letsgodigital