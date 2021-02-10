Глава Honor: о высокой цене на Honor Magic 3 и подэкранной камере

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Серия Honor Magic 3 стоит своих денег и оправдывает ожидания по части флагманских устройств

Продолжается сага со счастливым концом, как Honor в отрывы от Huawei смогла увильнуть от санкций США и спокойно работает на рынке. Вчера состоялась очередная презентация компании, главными героями которой стали флагманы серии Honor Magic 3. К сожалению, общее впечатление от новинок было омрачено ценниками, которые многие посчитали завышенными.

После пресс-мероприятия журналисты смогли пообщаться с главой компании, где и попросили его объясниться, почему же серия Honor Magic 3 такая дорогая. Вполне ожидаемо, что глава компании не разделяет их мнение, что цена на новинки завышена. Все обосновано и «ценообразование основано на целевой аудитории Honor, их требованиям к высококачественным продуктам».

Глава Honor предложил тем, кому не нужен максимально заряженный смартфон, обратить внимание на Honor Magic 3, ценник на который стартует с 899 евро. Больше придется отдать за Honor Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+, но более высокие цены оправданы более продвинутыми характеристиками, среди которых защита от воды IP68 и прокаченные камеры.

Не обошли вниманием на пресс-конференции и тему с подэкранной камерой. Репортеры решили поинтересоваться входит ли в планы Honor выпуск смартфона с таким решением. По словам главы Honor, они следят за попытками конкурентов предложить камеру под дисплеем. Главная проблема — обеспечить достаточный уровень пропускания света. Не решив ее, невозможно создавать качественные селфи.

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На данный момент добиться приемлемого уровня светопропускания не удалось. Поэтому Honor приняла решение не торопиться с выпуском устройств с камерой под дисплеем. Другими словами, руководитель считает, что технология еще сырая и требует доработки.

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Источники: mydrivers, mydrivers