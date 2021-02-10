Каким будет Xiaomi 12: камера, дисплей, аккумулятор и прочие характеристики

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Камера может оказаться по-настоящему флагманской

На следующей неделе состоится анонс Xiaomi 12 — нового флагмана, который будет титульным в модельном ряду компании в 2022 году. Новинку ждет незначительный редизайн и произойдут внутренние изменения. Ресурс EqualLeaks опубликовал подробные характеристики смартфона.

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Источник подтвердил то, что было известно и до этого. Xiaomi 12 получил AMOLED‑дисплей диагональю 6,28 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Частота обновления составит 120 Гц, соотношение сторон 20:9 и плотность пикселей 419ppi. Есть поддержка HDR10+ и защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

В основу Xiaomi 12 лег топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1. На выбор предложат три модификации 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. Питать смартфон станет батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Его можно будет зарядить по беспроводу на мощности 30 Вт и есть поддержка обратной зарядки на 10 Вт.

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На передней панели установили фронталку на 20-мегапикселей и в основной камере предложили три датчика изображения, где главный на 50-мегапикселей. Ассистировать ему станет сверхширокоугольный модуль на 13 Мп с углом обзора 123 градуса и телеобъектив разрешением 32-мегапикселя с 3-кратным оптическим зумом. Xiaomi 12 получит стереодинамики с настройкой от Harmon Kardon и операционную систему Android 12 с надстройкой MIUI 13.

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Источник: xiaomiui