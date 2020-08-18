Глава Xiaomi устроил пиар-спектакль

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Дефицит Xiaomi Mi 10 Ultra, «умная» фабрика и повод напомнить о флагмане

Для сборки смартфонов и других устройств на фабриках в Китае используются роботы. Особенно активно ведет прием роботов на работу компания Foxconn, которой достаются заказы на производство iPhone. По пути полной автоматизации сборки устройств идет и Xiaomi, которая недавно открыла в Китае свою «умную» фабрику Xiaomi Smart Factory, где львиная доля персонала — роботы.

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Именно с конвейера этой фабрики сходят экземпляры уберфлагмана компании Xiaomi Mi 10 Ultra. Несмотря на все заявления, что Xiaomi приготовила достаточное количество смартфонов для первых продаж, высокий спрос привел к их дефициту. Для его восполнения было решено бросить все силы, включая и руководителей компании. Работать на конвейере и «крутить гайки» отправился сам глава Лэй Цзюнь, который прихватил с собой еще президента и вице-президента компании.

Итог этой истории — внести свою лепту в сборку Xiaomi Mi 10 Ultra они не смогли. А все по причине того, что все выполняют роботы, человеческий труд на линии сборки не используется. Конечно, все это лишь пиар и промо-кампания. Таким шагом было решено убить двух зайцев: похвастаться высоким спросом на Xiaomi Mi 10 Ultra и показать, что дух инноваций не чужд компании и она серьезно вкладывается в автоматизацию производственных процессов.

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На этот пиар ход компании пользователи откликнулись с юмором. Кто-то предложил разбить или выключить роботов и начать самим закручивать винты. Другие предложили уволить того, что ответственен за «мозги» роботов. Нашлись и те, кто предложил Лэй Цзюню самому стать роботом.

Источник: mydrivers