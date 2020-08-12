Этому 48 Мп датчику Xiaomi Mi 10 Ultra обязан званием лучшего камерофона

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С прошлого года смартфоны поразил вирус гигантомании. Казалось бы, что уже все усвоили, что не в количестве мегапикселей счастье, а в качестве оптики и алгоритмах постобработки. Но нет, гонка мегапикселей вышла на новый виток. Начался процесс увеличения матриц и количества пикселей, которые начали объединять. Дальше всех пошла Samsung выпустив 108 Мп датчик размером 1/1,3 дюйма.

С оглядкой на Xiaomi Mi 10 Pro логичным было предположить, что и праздничный Xiaomi Mi 10 Ultra получит 108 Мп сенсор. Но компания пошла другим путем, где в качестве главного в основной камере используется датчик на 48 Мп с размером пикселя с учетом бининга 2,4 мкм. При этом Xiaomi промолчала ради какого же сенсора она променяла «могучий» модуль от Samsung.

Раскрыть тайну удалось известному поставщику утечек @UniverseIce. На своей странице в Twitter он поделился информацией, что в качестве ведущего в камере Xiaomi Mi 10 Ultra выступает новейший модуль OmniVision OV48C. Он был представлен еще в январе нынешнего года, предложил 1,2 мкм пиксели, которые группируются в один большой пиксель размером 2,4 мкм.

Автор утечки считает, что выбор Xiaomi оправданный и правильный. Он уверен, что установка датчиков разрешением 48 Мп или 50 Мп, верный вектор развития. Тогда как Samsung идет по «ложному пути». Также стало известно, что ключевому сенсору на 48 Мп помогает 20 Мп модуль Sony IMX350, 12 Мп датчик Samsung S5K2L7 и телеобъектив с 120-кратным зумом Sony IMX586.

Кроме того, @UniverseIce заявил, что Xiaomi Mi 10 Ultra получил AMOLED-панель компании China Star с поддержкой 10 бит. И он обещает, что этот экран мы увидим в смартфонах других китайских компаний. Напомним, что юбилейный флагман Xiaomi предлагает 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и отклика сенсорного слоя 240 Гц.

Источник: twitter