Глава Xiaomi: Xiaomi 12 вызов iPhone 13!

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Естественно, что сравнение в пользу китайского флагмана

Вчера на своем мероприятии Xiaomi явила свой ответ iPhone 13 — Xiaomi 12. В уже привычной манере китайцы принялись сравнивать свой смартфон с «яблочным» конкурентом. Несмотря на то, что за подобным занятием они замечены не раз и ранее, на этот раз все по-другому — компания официально подтвердила, что намерена столкнуть лбами Xiaomi 12 и iPhone 13.

Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что сравнительный анализ этих двух моделей у ряда пользователей вызвал ухмылку и скепсис. Дескать китайские смартфоны ни чета и неровня iPhone. Но он уверен, что у них достаточно смелости и решимости, чтобы пойти на такое сравнение. По его словам, «сила китайских смартфонов больше, чем предполагается». Например, при сравнении Xiaomi 12 и iPhone 13, на стороне первой модели эргономика, лучший и больший экран с частотой обновления 120 Гц.

На этом преимущества Xiaomi 12 не заканчиваются. В числе сильных сторон новинки глава Xiaomi отметил большей емкости батарею, более быструю зарядку, отличную селфи-камеру и качественный звук. Еще не забываем и более низкий ценник. Не сложно догадаться, что Лэй Цзюнь уверен, что Xiaomi 12 лучше и у него есть все, чтобы «положить на лопатки» iPhone 13.

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А еще Xiaomi намерена нести новации в индустрию. Вчера компания объявила об увеличении инвестиций в исследования и разработки, а все для того, чтобы предложить инновации и оправдать ожидания фанатов компании.

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Источник: mydrivers