Главы четырех крупнейших компаний предстанут перед Конгрессом США

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Четыре руководителя крупнейших техно-гигантов – Марк Цукерберг из Facebook, Джефф Безос из Amazon, Сундар Пичаи из Google и Тим Кук из Apple – выступят перед Конгрессом на слушаниях сегодня. CEO будут отвечать на претензии, связанные с работой своих компаний, комитету по антимонопольному законодательству Палаты представителей Конгресса. Слушание станет беспрецедентным для США. Главы компаний будут давать показания дистанционно.

За последний год комитет провел двухпартийное исследование, посвященное доминированию техно-гигантов на рынке и их влиянию на потребителей.

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Различные издания называют это событие не иначе как «Защита американского успеха». «Facebook – это истинно американская компания», - сказал Цукерберг в своем заявлении перед слушаниями в Судебном комитете Палаты представителей. «Наша история была бы невозможна без законов США, поощряющих конкуренцию и инновации».

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Тим Кук, Сундар Пичаи

Джефф Безос будет, в свою очередь, защищать опыт работы Amazon, как американскую «историю успеха». «Я считаю, что опыт Amazon должен быть тщательно изучен», - сказал Безос в своих аккаунтах в различных соцсетях перед слушаниями. Безос впервые за свою карьеру выступит в Конгрессе.

Пичаи расскажет о том, как Alphabet помогает Америке укрепить свои позиции в качестве мирового лидера в области перспективных технологий, таких как искусственный интеллект. «Google работает на высококонкурентных и динамичных мировых рынках», - сказал Пичаи в подготовленном заявлении.

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Гендир Apple, Тим Кук, уже уточнил, что проверка является «разумной и уместной», но Apple не будет делать «никаких уступок». Apple не имеет доминирующего положения ни на одном из рынков, и iPhone сталкивается с ожесточенной конкуренцией, согласно подготовленной речи Кука. «Apple – это уникальная американская компания, чей успех возможен только в этой стране», - сказал CEO Apple.

Слушания в Палате представителей проводятся на фоне растущей обеспокоенности по поводу доминирования больших компаний, которое стало еще более выраженным во время пандемии коронавируса. Ожидается, что вопросы на слушаниях будут касаться не только того, злоупотребляют ли технологические титаны своей властью на рынке, но и других тем.

«Мы верим в правильные ценности – демократию, конкуренцию, инклюзивность и свободу слова, на которых была построена американская экономика», - говорит Цукерберг. В своем выступлении он должен привести пример того, как Китай создал свою версию интернета, которая никогда бы не существовала на территории США из-за открытости техно-компаний перед своими пользователями.

Обо всех последствиях мы узнаем совсем скоро.

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Источник: The New York Times