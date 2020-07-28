Google решил оставить своих подчиненных дома, по крайней мере, до июня 2021 года

747

Пока подавляющее количество работодателей в наших странах выгоняют работников поскорее в офисы, некоторые крупные корпорации все еще стараются поддержать здоровье своих сотрудников в нормальном состоянии. Одним из самых ярких примеров таких компаний является наша любимая Google.

Компания решила дать своим сотрудникам возможность работать из дома как минимум еще один год. Аналитики заявляют, что это заметный знак того, что техно-индустрия ожидает дальнейших негативных последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, которые могут затянуться надолго.

Читать также: Почему чиновникам в Великобритании не нравится, что Google платит Apple за свой поисковик

﻿

По заявлением компании, они ожидали, что большинство сотрудников вернутся в офис к концу этого года, и даже открыли несколько офисов по всему миру. Но теперь генеральный директор Google Сундар Пичаи решил отправить сотрудникам письмо со следующим содержанием: «Чтобы дать сотрудникам возможность строить планы на будущее, мы продлеваем возможность работать из дома до 30 июня 2021 года для работников, которым не обязательно находиться в офисе для выполнения своих задач».

По разным данным, в Google работают 123 000 штатных сотрудников и еще 122 000 временных сотрудников, работников предприятий и контрактников.

Читать также: Google ожидает появления большего количества смартфонов на Android GO с выходом Android 11

﻿

В момент, когда коронавирус впервые серьезно поразил США, техно-компании одними из первых перешли на удаленную работу и отменили крупные мероприятия. Сейчас, спустя несколько месяцев после начала пандемии, некоторые фирмы переосмысляют методы удаленной работы на долгосрочную перспективу.

Например, Facebook, Twitter и Square уже уточнили, что некоторые их сотрудники смогут работать удаленно на постоянной основе. Как это повлияет на результаты работы, мы узнаем чуть позже, а пока просто лишний раз удивимся тому, как сильно поменялся мир.

Источник: The Verge