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Google решил оставить своих подчиненных дома, по крайней мере, до июня 2021 года

28.07.2020 747 0

Пока подавляющее количество работодателей в наших странах выгоняют работников поскорее в офисы, некоторые крупные корпорации все еще стараются поддержать здоровье своих сотрудников в нормальном состоянии. Одним из самых ярких примеров таких компаний является наша любимая Google.

 

Google решил оставить своих подчиненных дома, по крайней мере, до июня 2021 года – фото 1

 

Компания решила дать своим сотрудникам возможность работать из дома как минимум еще один год. Аналитики заявляют, что это заметный знак того, что техно-индустрия ожидает дальнейших негативных последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, которые могут затянуться надолго.

 

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По заявлением компании, они ожидали, что большинство сотрудников вернутся в офис к концу этого года, и даже открыли несколько офисов по всему миру. Но теперь генеральный директор Google Сундар Пичаи решил отправить сотрудникам письмо со следующим содержанием: «Чтобы дать сотрудникам возможность строить планы на будущее, мы продлеваем возможность работать из дома до 30 июня 2021 года для работников, которым не обязательно находиться в офисе для выполнения своих задач».

 

Google решил оставить своих подчиненных дома, по крайней мере, до июня 2021 года – фото 2

 

По разным данным, в Google работают 123 000 штатных сотрудников и еще 122 000 временных сотрудников, работников предприятий и контрактников.

 

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В момент, когда коронавирус впервые серьезно поразил США, техно-компании одними из первых перешли на удаленную работу и отменили крупные мероприятия. Сейчас, спустя несколько месяцев после начала пандемии, некоторые фирмы переосмысляют методы удаленной работы на долгосрочную перспективу.

 

Например, Facebook, Twitter и Square уже уточнили, что некоторые их сотрудники смогут работать удаленно на постоянной основе. Как это повлияет на результаты работы, мы узнаем чуть позже, а пока просто лишний раз удивимся тому, как сильно поменялся мир.

 

Google решил оставить своих подчиненных дома, по крайней мере, до июня 2021 года – фото 3

 

Источник: The Verge

Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.07.2020

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Google решил оставить своих подчиненных дома, по крайней мере, до июня 2021 года