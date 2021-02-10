Глобальный запуск Xiaomi 14 ожидается в ближайшее время: смартфон получил сертификат NBTC
20.01.2024 114 0
Глобальный запуск уже скоро
В октябре 2024 года компания Xiaomi представила Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro в Китае. Мы уже ожидаем глобального запуска этих замечательных устройств, но пока дата релиза точно неизвестна.
Ранее стало известно, что на мировой рынок выйдет только обычная модель Xiaomi 14, а официальный анонс можно ожидать выставке Mobile World Congress 2024.
Помимо этого, глобальный вариант Xiaomi 14 получил сертификат NBTC, намекая на скорый запуск в Таиланде. Устройство было подмечено в базе данных NBTC под номером модели 23127PN0CG. Сертификат не раскрывает никаких спецификаций смартфона. Но так как смартфон уже доступен в Китае, мы знаем его характеристики.
Источник: Gizmochina
Дата публикации: 20.01.2024
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