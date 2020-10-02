Realme X7 Pro должен выйти за пределы Китая

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Realme X7 Pro появится на глобальном рынке

Начало сентября запомнилось анонсом Realme X7 и Realme X7 Pro. Новинки получились в целом интересные, но без шероховатостей не обошлось. До сегодняшнего дня открытым остается вопрос выйдут ли смартфоны на глобальный рынок или они так и останутся эксклюзивом для Китая. Сегодня появилась какая-то ясность с международным дебютом Realme X7 Pro.

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Говорить о том, что эта модель появится на глобальном рынке позволил тот факт, что она прошла процедуру сертификации в ведомстве NBTC в Таиланде. Как правило, именно получение сертификата у этого регуляторного органа предшествует выходу устройств на международную арену.

Напомним, что Realme X7 Pro предлагает 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 1000+, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб. Питает аппарат аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Имеется операционная система Android 10 с оболочкой Realme UI и четырехкомпонентная основная камера 64 Мп (Sony IMX68) + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: mysmartprice