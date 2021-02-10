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Глобальный дефицит комплектующих задает тон на рынке

23.04.2021 526 0

Дефицит компонентов становится тотальным, наблюдается нехватка целого ряда компонентов

Все чаще компании-производители говорят открыто о том дефиците комплектующих, в условиях которого им приходится работать. Многие испытывают недостаток компонентов, заводы не справляются с возросшими заказами, и чтобы как-то покрыть нехватку чипов выпускаются модели со «старыми» чипами. Объяснение ситуации одно — пандемия, которая нарушила работу цепочки поставок.

 

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И, похоже, что проблема только усугубляется, дефицит становится тотальным и охватывает все большее количество компонентов. Так, вчера Lenovo провела пресс-конференцию, на которой представила свои ноутбуки. Перед ее проведением директор по продуктам компании опубликовал пост в Weibo, в котором заявил о том, что они испытывают серьезный дефицит центральных процессоров, dGPU, аудиочипов, адаптеров для сети и адаптеров питания.

 

Из-за дефицита чипов российская электроника может подорожать до 50 процентов﻿

 

В качестве примера он упомянул компоненты звуковой системы от Realtek, которые широко используются в ноутбуках и персональных компьютерах. Если ранее срок их поставки составлял 25 недель, то теперь он вырос до 32 недель.

 

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Есть риск того, что потребители столкнутся с реальным дефицитом моделей в некоторых ценовых сегментах. Пока рано паниковать, но причин для радости нет. В дефиците могут оказаться самые ходовые устройства, и нехватка компонентов подстегнет рост цен. Перепись ценников в сторону увеличения мы уже наблюдаем.

 

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Источник: ithome

дефицит комплектующих
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.04.2021

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Глобальный дефицит комплектующих задает тон на рынке

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