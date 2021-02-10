Глобальный Redmi Note 11 показали на «живом» фото

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Небольшие визуальные отличия есть

Серия Redmi Note обычно бьет без промахов в сердца поклонников и осечки случаются нечасто. Как сложится с серией Redmi Note 11 на глобальном рынке, узнаем уже достаточно скоро, ведь анонс линейки назначен на 26 января. В Китае же смартфоны продаются хорошо, если верить рапортам компании.

Оставшиеся дни до анонса семейства Redmi Note 11 инсайдеры не оставляют без внимания эти модели и продолжают сливать информацию о них. Сегодня они показали фото, на котором позирует Redmi Note 11 на фоне розничной коробки. Это в очередной раз позволило увидеть, что компания внесла небольшие правки в оформление блока основной камеры в сравнении с китайским собратом. Сам блок стал меньше, изменили месторасположение светодиодной вспышки, главный модуль лишили серебристой окантовки и количество датчиков довели до четырех против двух в китайской версии.

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Напомним, что Redmi Note 11 выйдет в двух версиях с поддержкой 5G и без таковой. Вариант с поддержкой сетей пятого поколения должен предложить чипсет Snapdragon 690, 6/8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Смартфон предложит операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI 13, тройную основную камеру 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 6,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Redmi Note 11 China

Redmi Note 11 4G будет отличаться от 5G-версии чипсетом Snapdragon 680, наличием версий с 4 Гб оперативной памяти и в качестве ключевого в основной камере будет выступать сенсор Samsung ISOCELL JN1 на 50 Мп.

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Источник: facebook