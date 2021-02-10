Смартфоны Xiaomi: перечень новинок на 2022 год

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В наступившем году нас ждет минимум 12 новинок, не считая бюджетников и моделей POCO

В 2022 году Xiaomi не намерена сбавлять оборотов и скорость появления новинок будет впечатлять. Компания уже отметилась анонсом серии титульных флагманов 2022 года Xiaomi 12, а через пару дней устроит презентацию линейки Redmi Note 11 для глобального рынка. В перспективе нас ждет минимум 12 новых мобильных устройств и их кодовые имена уже известны.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал перечень смартфонов, анонс которых пройдет в этом году. Модели с кодовыми именами "munch", "rubens", "matisse" и "fog" относятся к устройствам серии Redmi K50, где помимо базовой версии представят Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+, а также игровой Redmi K50 Gaming Edition.

Имена «thor» и «loki» могут принадлежать устройствам серии Xiaomi Mix 5 или же один из них вполне может быть Xiaomi 12 Ultra. Кстати, этот же информатор сообщил, что в модельном ряду Xiaomi еще появится минимум два смартфона с Snapdragon 8 Gen 1. Один предложит AMOLED‑дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2К и технологией LTPO. Другой новичок также удостоится AMOLED-экрана с LTPO, но диагональ увеличится до 8 дюймов, а разрешение — до 2,5К.

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Предложат еще шесть новинок с кодовыми названиями «light», «thunder», «zizhan», «zijin», «taoyao» и «opal». Часть имен принадлежат будущим складным устройствам компании, а другие, возможно, моделям серии Redmi Note 12, которые могут дебютировать в Китае уже в мае или июне нынешнего года. Обещают, что среди среднебюджетников будет аппарат с новейшим чипом 700 серии Qualcomm.

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Источник: gizmochina