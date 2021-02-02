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Xiaomi блокирует установку Google-сервисов. Но не повсюду

02.02.2021 392 1

На днях владельцы смартфонов Xiaomi обнаружили, что они могут установить Google Mobile Service. Проблемы с установкой сервисов возникли у пользователей в Поднебесной, чьи аппараты обновились до MIUI 12.5. Именно после загрузки апдейта они обнаружили, что невозможно накатить Google Mobile Services на смартфон.

 

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Xiaomi прокомментировала ситуацию и подтвердила блокировку. В частности, компания заявила, что на мобильные устройства, изначально поставляемые без сервисов Google, невозможно теперь будет установить пакет приложений из экосистемы GMS. Какие именно модели попали в список блокировок, не сообщается. Известно точно, что в числе них оказался Redmi K30 Ultra.

 

Xiaomi блокирует установку Google-сервисов. Но не повсюду – фото 1

 

Еще раз акцентируем внимание, что проблема с установкой Google-сервисов возникла только с аппаратами, предназначенными для китайского рынка. В случае со смартфонами, ориентированными на глобальный рынок, такой проблемы нет.

 

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Похоже, что компания решила у себя на родине основательно «подсадить» пользователей на MIUI со штатными приложениями, лишив их доступна к сторонним продуктам Google. Возможно, это ответная реакция Xiaomi на недавние события, связанные с включением ее в санкционный список в США. ﻿Но вряд ли, китайские пользователи испытывают большие неудобства. Сервисы Google давно не в почете в Китае.

 

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Источник: mydrivers

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.02.2021

Комментарии

Dima Kovalerchick 0
Тенденция напрягает...
02.02.2021 13:34

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Xiaomi блокирует установку Google-сервисов. Но не повсюду