OnePlus подтвердили, что OnePlus Buds Z будут защищены от воды и пыли

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OnePlus решили полностью защитить новые наушники Buds Z от любых внешних воздействий.

Предыдущие OnePlus Buds﻿

Китайская компании OnePlus вовсю готовится к выпуску своего свежего флагманского устройства, OnePlus 8T, презентация которого назначена на 14 октября. Как мы уже знаем, вместе с новым смартфоном компания также представит еще один продукт – бюджетные TWS-наушники OnePlus Buds Z.

Благодаря многим утечкам мы уже знаем некоторые характеристики новых наушников: они должны стать легче, а также кардинально поменяется дизайн с привычных вкладышей на «затычки».

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Однако кроме этого в официальном Twitter-аккаунте OnePlus появилась информация, что OnePlus Buds Z будут поддерживать защиту от пыли и воды по стандарту IP55. Это означает, что наушники будут надежно защищены во время легкого дождя, а также от попадания капель пота при активном занятии спортом.

Мы уже также писали, что новые затычки от OnePlus, по слова производителя, позволят буквально «погрузиться в звук». По сравнению с предыдущими OnePlus Buds, модель Z также будет дешевле. И хоть характеристики OnePlus Buds Z пока не известны, можно понять, что компании придется на чем-то экономить и срезать несколько углов. Посмотрим, что у них получится.

Первые TWS-наушники от китайской компании OnePlus Buds была выпущены 21 июля этого года. Первое поколение поддерживает класс защиты IPX4 – чуть хуже, чем готовящихся OnePlus Buds Z.

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Источник: Twitter



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