Теперь точно: Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 будут выпущены в ноябре

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Легендарная компания Nokia выпустит свои новинки Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 совсем скоро.

Nokia уже пообещала выпустить пачку новых смартфонов до конца года, но, будем честны, компания не особо спешит. Nokia 7.3 должен был выйти еще в начале сентября, но его мы не получили. Также давно мы не слышали и про продолжение линейки PureView.

Сегодня же мы получили порцию новых слухов, которую можно воспринимать очень даже серьезно. По неофициальным каналам появилась новая информация о том, что HMD Global закончит тестирование и начнет массовое производство следующей партии смартфонов Nokia в сентябре или октябре.

Профильные издания подсчитали, что это приведет к презентации новых смартфонов уже в ноябре – Nokia 9.3 и 7.3 будут представлены точно.

Напомним, что Nokia 9.3 PureView станет настоящим флагманом с чипсетом Snapdragon 865 на борту, 120 Гц OLED-дисплеем, 108-МП основным и 64-МП дополнительным датчиками и с привычной оптикой ZEISS. Железо смартфона позволит снимать 8K-видео.

Nokia 7.3, в свою очередь, будет среднебюджетником с возможностью подключения к сетям 5G, а за его работу будет отвечать процессор Snapdragon 690. Он также будет оснащен дисплеем с высокой частотой обновления и четырьмя камерами с оптикой ZEISS: 48 Мп основной датчик, ультраширик на 12 Мп и двумя модулями-«затычками» на 2 Мп каждый.

Недавние рендеры, опубликованные изданием On Leaks показали, что в экране смартфона находится отверстие для фронтальной камеры на 24 Мегапикселя, сканер отпечатков пальцев на заднике и одновременное наличие USB-C-порта и 3,5 мм разъема для наушников. Смартфон должен питать аккумулятор на 4000 мАч.

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Источник: NokiaPowerUser



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