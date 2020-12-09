Google Фото набрал 5 миллиардов скачиваний

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Приложения от Google все еще пользуются спросом – как еще объяснить отметку в 5 млрд скачиваний, которую перешел Google Фото?

Несмотря на то, что приложения Google агрессивно предустанавливаются производителями смартфонов на новые устройства, пользователи не спешат их удалять. Основные приложения, вроде Chrome и YouTube, пользуются большой популярностью из-за своей стабильности и общего удобства.

Например, Google Фото удалось достичь 5 миллиардов загрузок в Play Маркете – это ли не показатель любви пользователей?

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Google Фото, пожалуй, самая популярная, да и, по мнению многих пользователей, лучшая облачная галерея на рынке. Конечно, нельзя быть полностью уверенным, что такую позитивную оценку не испортит ничего – вспомнить хотя бы факт того, что с июня 2021 года сервис больше не будет бесплатным. Но даже без бесконечного хранилища Google Фото предлагает многие плюсы, которые не могут повторить другие разработчики.

Тем не менее, есть небольшая ложка дегтя – активных пользователей приложения, на самом деле, меньше, чем 5 млрд. Это легко связать с обнародованными цифрами на момент середины 2019 года – тогда активно Google Фото пользовались чуть больше 1 млрд. человек.

Кстати, еще одно приложение Google перешло крупную отметку – Google Keep, являющийся одним из лучших бесплатных приложений для записи заметок, было скачано 1 млрд. раз, и это несмотря на то, что обычно оно не предустанавливается в прошивки свежих смартфонов. Google Keep удалось удвоить количество загрузок с 500 миллионов за 18 месяцев.

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https://andro-news.com/news/apple-ne-spravlyaetsya-s-zaprosom-polzovateley-na-iphone-12-pro-.html Apple не справляется с запросом пользователей на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max(в Адм. панель)

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Источник: Android Police