Google Карты получат крупное визуальное обновление

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Google решили обновить свое приложение Карт в стремлении обогнать функционал других подобных приложений.





Возможно, вы никогда и не пользовались приложением Карт от Google, предпочитая продукты, близкие к нам, вроде Яндекс Карт и 2GIS, но влияние Google Maps переоценить невозможно. Особенно если мы говорим о западном рынке. Карты от Google всегда были очень информативным приложением, с каждым годом включая в себя все новые функции. Но в то же Google вообще не делали акцент на внешнем виде – приложение никогда не отличалось приятным, «живым» дизайном. Однако Корпорация добра готова исправить эту оплошность.

Компания готовит крупное обновление внешнего вида своих Карт. Новый дизайн должен принести более доскональное изображение местности, в которой вы находитесь, будь то лес, заснеженный город или вообще горный массив. Чем темнее оттенок зелени, тем гуще лес и растительный мир.





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Для выстраивания более реалистичных моделей будет использоваться специальный вид искусственного интеллекта. Он будет сканировать спутниковые изображения и применять цветовое кодирование на основе полученных данных. Нашим странам повезло – эта технология доступна во всех 220 странах, поддерживаемых Google Картами.

Также приложение станет более удобным для навигации пешеходам. Google собирается добавить более подробную информацию об улицах, а именно о пешеходных переходах и тротуарах. Также должно улучшиться отображение формы и размеров дорог. После обновления должно упроститься представление о том, где безопасно переходить улицу, а также о том, идете ли вы по переулку или главной магистрали.





Обновленное приложение Карт Google будет доступно сначала в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско с планами дальнейшего расширения в «ближайшие месяцы».

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Источник: BGR



