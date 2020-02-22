Google представила редизайн своих «Карт»

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Несколько дней назад компания Google представила совершенно новый дизайн своего приложения Карт в честь 15-летнего юбилея приложения. Редизайн призван предложить более простой и понятный интерфейс, а самым важным изменением является апгрейд нижнего меню. Google удалил несколько пунктов нижнего меню, заменив его тремя вкладками.

Как оказалось, переделка интерфейса Google Maps была недостаточно хороша, и компания вносит еще одно важное изменение в нижнее меню.

Название вкладки «Commute» (Поездка на работу) было изменено на гораздо более простое «Старт» (Go), что должно лучше объяснить ее назначение. Эту закладку следует использовать для навигации по городу, независимо от того, едете ли вы на работу или просто отправляетесь в дорогу.

Изменилось не только название вкладки. Также была переработана иконка, чтобы пользователю было понятно, что меню предназначено не только для поездок на работу и обратно. Значок дома и офиса был заменен значком, на котором изображен автомобиль и железная дорога.

Нажав на меню «Старт» по умолчанию отображается пункт назначения, который включает в себя ярлыки для дома, работы и других мест. Также в верхней части отображается вкладка «Маршруты». Некоторые пользователи Карт Google также обнаружили дополнительные пункты меню, включая «Линия», «Станции» и «Остановка».

Google все еще экспериментирует с новым меню. Возможно, вы еще не получили обновленную версию пользовательского интерфейса, но, скорее всего, в скором времени оно появится на всех iOS и Android-смартфонах.

Источник: 9to5google.com