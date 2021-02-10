Google Messages теперь удобнее войти с компьютера: достаточно ввести просто набор смайликов

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Еще проще

Когда Google начал предлагать услугу "Google Messages для компьютера", вы можете связать ваши приложения между телефоном и компьютером, сканируя QR-код, таким образом вы подтверждаете, что хотите получить доступ к вашим сообщениям, отвечать и осуществлять другие манипуляции.

Но по последним данным аутентификация станет более простой, интуитивно понятной и даже более интересной, ведь Google, вероятно, работает над системой аутентификации сообщений на основе аккаунта. Это означает, что каждый – не только абоненты Fi – сможет подключить свою учетную запись к Интернету, войдя в ту самую учетную запись Google, которую он использует на своем телефоне. Это просто!

В качестве дополнительного уровня безопасности можно использовать систему двухфакторной аутентификации на основе эмодзи. Чтобы подтвердить, что это именно вы, нужно будет нажать на тот же набор смайликов на своем телефоне. И наоборот, вы можете нажать на ссылку "Нет, это не я", чтобы разорвать связь.

Google официально не объявил и не запустил эту функцию, поэтому невозможно сказать, когда это произойдет.

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Источник: 9to5google