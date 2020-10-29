Выход флагманского Google Pixel возможен

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По слухам, весной 2021 года выйдет флагман Pixel

Google Pixel 5 стал странным устройством компании. С одной стороны, у него есть флагманские функции вроде беспроводной зарядки и защиты IP68. А с другой — его лишили топового чипа и флагманской производительности. И такое решение не многим понравилось, поэтому больших продаж Pixel 5 не ожидается.

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Но неожиданно в сети появился слух, что Google все же выпустит флагман с мощным процессором и его релиз может прийтись на март 2021 года. Правда, известный и авторитетный сетевой источник Макс Вайнбах поставил под сомнение достоверность этой информации, заявил, что это скорее необоснованный слух. Поэтому к данным сведениям стоит отнестись с большой долей скепсиса.

Скорее всего, Google все же не пойдет по пути выпуска флагмана весной следующего года. Напомним, что при создании Pixel 5 отказ от топовой платформы был продиктован желанием сдержать резкое повышение ценника на смартфон из-за приличной стоимости Snapdragon 865. Нет никаких предпосылок, что тот же Snapdragon 875 будет стоить меньше. Его ценник также будет высоким и именно это стало причиной того, что та же LG могла принять решение не использовать новый 5 нм чип в своих смартфонах.

А выпускать весной 2021 года продукт с Snapdragon 865/865+ на борту и выдавать его за флагман, решение не логичное и запоздалое.

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Источник: twitter