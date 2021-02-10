Google объяснила, почему приложения для Android массово падали в прошлом месяце

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Основная причина сбоев — проблема конфигурации WebView

В прошлом месяце множество пользователей устройств с любыми версиями Android столкнулись с множественными вылетами и сбоями в работе большого количества приложений. Спустя месяц Google наконец-то опубликовала официальный отчет о причинах произошедшего и почему этот ключевой системный процесс Android поставил на колени операционную систему.

Команда Google Workspace заявила о том, что вылеты приложений спровоцировала «ошибка в ​​технологии экспериментов и настройки Chrome и WebView». Именно она повинна в том, что приложения, которые используют WebView для рендеринга веб-контента, работали нестабильно.

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«Исправление потребовало распространения обновленных двоичных файлов для Chrome и WebView; эти новые выпуски были доступны для распространения через Google Play для автоматического и ручного обновления», - говорится в заявлении. Новое обновление для WebView было доступно через день после сообщения о сбоях. Chrome также получил апдейт сразу после этого.

Несмотря на то, что проблема была оперативно решена, Google хочет перестраховаться, чтобы подобное не повторилось вновь. Поэтому компания будет «проверять WebView и связанные с ним приложения на предмет готовности к производству», одновременно улучшая «экспериментальную тестируемость и процесс развертывания». Если же произойдет сбой в процессе тестирования, WebView вернется в «безопасный режим» или в заведомо исправное состояние.

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Как заверила Google, недавние обновления Chrome и Android System WebView устраняют проблему сбоя приложений. Если некоторые утилиты на вашем устройстве продолжают вылетать или работать нестабильно, необходимо установить обновления сервисов и служб.

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Источник: 9to5google