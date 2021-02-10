Google Pixel 5a будет захватывать один из крупнейших рынков смартфонов

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Google хочет увеличить поставки Pixel 5a в Индию

Есть все основания полагать, что Google Pixel 4a получит продолжение и 11 июня может дебютировать Pixel 5a. Хотя не забываем, что в мае поисковый гигант проведет свою ежегодную конференцию Google I/O, где анонсирует Android 12. И там же он может устроить релиз Pixel 5a как это было с Pixel 3a. Также не будем списывать со счетов, что инсайдеры поторопились в прогнозах и по факту Pixel 5a могут представить позже. Например, в сентябре, совместив анонс смартфона с выходом стабильной сборки Android 12.

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Если говорить именно о Pixel 5a, то о его характеристиках ничего не известно. Но вряд ли новинка станет чем-то выдающимся в плане параметров. Ее будут создавать по принципу предложить компактный смартфон с достаточной производительностью и хорошей как для своего сегмента камерой.

А также пришло сообщение, что среди приоритетных рынков станет Индия. Компания увеличит количество Pixel 5a, которые она поставит в эту страну. Google заявила, что в прошлом году она удвоила поставки Pixel в Индию, а в этом году она намерена еще больше отгрузить устройств на этот рынок.

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Популярность Pixel 4a стала следствием агрессивной ценовой политики компании, она смогла предложить конкурентоспособную цену. Сколько запросят за Pixel 5a, сложно предположить, не зная его параметров. Возможно, компания постарается сохранить прошлогодний ценник или он подрастет где-то на $50.

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Источник: phonearena