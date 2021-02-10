Google выкатила первый пакет обновлений для Android 12 - Android 12 Developer Preview 1.1

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Коротко о ходе тестирования будущей ОС Android 12 ﻿ от Google

Несколько недель назад Google выложила в общий доступ ОС Android 12 для разработчиков. Вчера стало известно, что новая ОС обзавелась первым обновлением. Google уже выкатила Android 12 Developer Preview 1.1 с рядом доработок. Также Google добавила актуальный патч безопасности за март 2021 года.

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Сообщается, что в версии 1.1 исправили следующие баги с которыми мог столкнутся пользователь, выполняя самые повседневные операции:

исправлена проблема периодического отключения от Wi-Fi даже при мощном и стабильном сигнале;



исправлена проблема, которая не давала пользователям делать скриншот, а вводила смартфон в «режим восстановления системного интерфейса»;



решены некоторые проблемы, приводившие к разряду аккумулятора даже в режиме ожидания;



исправлена проблема отказа работы сканера отпечатков пальцев;



исправлена проблема зависание телефона при попытке доступа к меню «настройки уведомлений»;



исправлена проблема, при которой смартфон мог перезагружаться после ввода ПИН-кода;

Общий пакет обновлений занял 5 Мб. Мы указали только "заметные проблемы". Можно представить, сколько проблем и багов возникает у разработчиков при глубокой работе с ОС на данный момент.

На таких ранних этапах нечему удивляться , все довольно ожидаемо. Такие обновления еще раз показывают, почему Google неоднократно предупреждает обычных пользователей не качать и не устанавливать данную ОС.

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Надеемся, что даже если у вас и были такие мыли, мы смогли уберечь вас от зря потраченного времени. Будем ждать дальнейшей доработки Android 12 и держать вас в курсе, ведь путь у тестов еще долгий - финальная сборка ожидаеться только к концу года.

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Источник: fonearena.com﻿