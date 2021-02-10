Google Pixel 6: цена в Европе и дата старта продаж

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Немецкий ритейлер обещает приятный прайс на Pixel 6 и подарит недешевые наушники

Google подтвердила, что 19 октября она устроит анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Помимо собственно технической составляющей будущих устройств, интерес вызывает цена, которую могут запросить за смартфоны. Ранее в сети был слух, что ценник на Google Pixel 6 может быть вполне адекватный — 649 евро. И, похоже, что источники могли не ошибиться в своем прогнозе.

Немецкий ритейлер Saturn уже выпустил рекламный постер с Google Pixel 6. По его информации предзаказы на новинку в Европе начнут принимать в день премьеры — 19 октября. А вот продажи стартуют 28 октября. Ценник за версию с 8/128 Гб памяти составит 649 евро. При этом первые покупатели имеют шанс получить бесплатно наушники Bose Noice Cancelling Headphones 700, стоимостью 270 евро.

В числе прочих характеристик Google Pixel 6 немецкий рителейр указал фронтальную камеру на 8 Мп, двойную основную с датчиками 50 Мп + 12 Мп, аккумуляторную батарею емкостью 4620 мАч, систему распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев.

Что касается ценника на Google Pixel 6 Pro, то ранее инсайдеры предсказывали прайс на уровне 599 евро. Эта модель будет выделяться аккумулятором емкостью 5000 мАч и тройной тыльной камерой, где компанию основному модулю и ширику составит телеобъектив. Смартфон должен предложить чип Tensor, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной. Обе новинки будут поставляться с предустановленной операционной системой Android 12.

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Источник: phonearena