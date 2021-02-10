Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили официальную дату анонса

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Через две недели мы будем приятно удивлены или разочарованы

Информации о Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro предостаточно. Уже сейчас понятно, что новинки либо принесут оглушительный успех или станут главным разочарованием года. На данном этапе видится так, что у новинок есть несколько плюсов, которые должны сделать Pixel 6 и Pixel 6 Pro событием на рынке смартфонов. Так это или нет, сможем судить уже скоро. Google наконец-то озвучила то, что было известно и ранее.

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Речь о дате анонса. Компания ее назвала, и она совпала с прогнозом ряда инсайдеров. Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro представят 19 октября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и помимо самих смартфонов, компания должна больше рассказать и об интерфейсе Pixel Launcher на базе Android 12.

Если говорить о тех сильных сторонах, которые должны предложить новинки, то стоит обязательно упомянуть процессор собственной разработки Tensor, который должны идеально оптимизировать под софт, самобытный дизайн, однозначно выделяющий Pixel 6 и Pixel 6 Pro на фоне прочих устройств.

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Обещают прирост емкости аккумуляторов и переработанные камеры, которых станет больше и их подтянут по характеристикам. Объективно, новинки отличаются от всего того, что Google выпускала раньше. Насколько это будет положительным изменением, узнаем через пару недель.

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Источник: phonearena