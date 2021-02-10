Не отставать от Apple, Samsung и Xiaomi. Google c Pixel 6 также будет помогать природе

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Google уберет зарядник из коробки со смартфонами и начнет с серии Pixel 6

Тренд на удаление зарядного адаптера из коробок набирает обороты. Сначала это сделала Apple, объяснив все заботой о природе и необходимостью сократить электронный мусор. Затем за ней последовали главные конкуренты в лице Xiaomi и Samsung, которые также убрали зарядку из комплекта поставки некоторых смартфонов. А вскоре за дополнительную плату начнут приобретать зарядный адаптер обладатели новеньких Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

И это не слух. Вчера компания официально заявила, что в коробке с новыми Pixel-фонами зарядки не будет. Главный аргумент — у пользователей уже есть зарядки, оставшиеся от прошлых устройств. А еще это позволит Google сделать упаковку компактнее и меньше наносить вред природе. Поэтому Pixel 5a, представленный вчера, стал последним смартфоном компании, поставляющийся с комплектным зарядным адаптером.

Аргумент Google не выдерживает никакой критики. У кого-то зарядки действительно есть, но далеко не у всех. Чаще всего старую модель продают и делают это вместе с зарядным устройством. Но Google это не волнует, она заставит пользователей приобретать отдельно зарядный блок.

Скорее всего, на презентации Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания расскажет о том, что своим поступком она тоже вносит лепту в защиту окружающей среды и сместит главный акцент на то, что сделано это с заботой об экологии.

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Источник: phonearena, mydrivers