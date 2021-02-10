Google: наш поисковик лучший, поэтому его и выбирают многие

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На прошлой неделе в Европейском суде общей юрисдикции состоялись слушания по жалобе Google на решение Еврокомиссии о штрафе в сумме $4,34 млрд. Наказать компанию было решено за то, что она использует свое доминирующее положение на рынке мобильных систем для подавления конкуренции.

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В частности, речь идет о том, что Google использовала Android для того, чтобы усилить свое доминирующее положение в интернет-поиске. По результатам расследования было установлено, что Google понуждала производителей смартфонов выпускать устройства с предустановленным браузером Chrome, поисковиком Google и магазином приложений Google Play.

В попытке доказать, что претензии чиновников беспочвенны, в ходе судебного слушания адвокат, защищающий интересы Google, заявила: «Причина, по которой миллиарды людей выбирают Google в качестве ежедневного поисковика, заключается не в злоупотреблении доминирующим положением. А потому, что он лучший». В качестве довода правозащитница сослалась на то, что люди не глупы. По ее мнению, если бы другие поисковые системы были лучше Google, то они непременно обратились бы к ней.

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На спич адвоката Google юрист Еврокомисии парировал, что «Google вручает себе лавровый венок еще до начала гонки». Он считает, что претензии чиновников о злоупотреблении доминирующим положением обоснованы и наложенный штраф полностью оправдан.

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Источник: gizchina